Três empresários da Lourinhã reuniram apoios e conseguiram levar para a vila, no passado domingo, 55 refugiados ucranianos, tendo aos adultos sido garantido emprego na região. Trinta e duas pessoas vão ficar em casas de familiares e as restantes receberam a oferta de moradias, durante, pelo menos, um ano. As pessoas que cederam gratuitamente as casas também pagam a água, luz, entre outras despesas.









Foi o casal Gabriela Jesus e Mário Ferreira, donos da Pastelaria Doce Fantasia e da Padaria Ó Pão, que desencadeou esta iniciativa, não conseguindo ficar indiferente à aflição de quem foge da guerra. Ao casal juntou-se David Batista, do Paradise Group, do ramo imobiliário, e antes da partida para Varsóvia, na Polónia, onde uma equipa de cinco pessoas foi buscar os refugiados, foi criada a Associação Peaceful Essence, que suporta o projeto ‘Portugueses pela Paz’, gestor da logística desta operação.

Com o apoio de empresários belgas e franceses foram pagas as despesas da viagem e com a venda de três mil t-shirts foi angariado dinheiro para os refugiados, que têm emprego à sua espera. “Graças a empresários que estão com falta de mão de obra, foi oferecido trabalho na agricultura, numa empresa de peixe congelado e noutros ramos”, revelou David Batista.



Recebidos em festa após viagem de 7000 quilómetros



Após uma viagem de cerca de 7000 km os refugiados chegaram exaustos, mas na expectativa de iniciar uma caminhada longe de bombardeamentos. Foram recebidos em ambiente de festa e ainda festejaram os 16 anos de uma jovem ucraniana.