Macron reitera a Putin pedido de cessar-fogo na Ucrânia

O Presidente francês, Emmanuel Macron, reiterou esta terça-feira ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, o pedido de cessar-fogo na Ucrânia, propondo-se promover "uma solução negociada que permita o respeito da soberania e da integridade territorial da Ucrânia".

Em conversa telefónica com Putin - depois de ter também falado com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a 30 de abril -, Macron sublinhou novamente a extrema gravidade das consequências da "guerra de agressão travada pela Rússia contra a Ucrânia" e instou-a a "estar à altura das suas responsabilidades de membro permanente do Conselho de Segurança [da ONU] pondo termo a esta agressão devastadora", indicou a Presidência da República francesa num comunicado.

Expressando "profunda preocupação em relação a Mariupol e à situação no Donbass (onde agora se concentram as forças russas)", Macron instou a Rússia a "permitir a continuação da retirada de civis do complexo industrial de Azovstal iniciada nos últimos dias, em coordenação com os atores humanitários e deixando às pessoas retiradas a escolha quanto ao seu destino, em conformidade com o direito internacional humanitário".