Maioria dos refugiados nas escolas portuguesas está no 1.º ciclo

As escolas portuguesas já receberam mais de duas mil crianças e jovens ucranianos desde o início da guerra na Ucrânia e 40% dos novos alunos está no 1.º ciclo, segundo um balanço do Ministério da Educação.

Desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, as escolas portuguesas já receberam 2.251 alunos, entre os milhões que fugiram do país no último mês.

Num balanço feito à agência Lusa, o Ministério da Educação indica que a maioria desses alunos é do 1.º ciclo: 887 crianças, que representam cerca de 40% do total. No 3.º ciclo estão inscritos 415 alunos e 335 no 2.º ciclo.