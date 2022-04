Mais de 4,6 milhões de ucranianos fugiram da guerra para outros países

Cerca de 4,6 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde a invasão da Rússia, em 24 de fevereiro, mais de metade das quais foram recebidas pela Polónia, anunciou esta terça-feira o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

De acordo com esta agência da ONU, 4.615.830 pessoas deixaram a Ucrânia devido ao conflito até esta terça-feira, o que representa mais 68 mil ucranianos do que o contabilizado até segunda-feira.

Os recém-chegados "estão num estado mais vulnerável, têm menos meios e também estão menos preparados em termos de escolha sobre para onde querem ir", em comparação com as pessoas que fugiram nas primeiras semanas do conflito, explicou o porta-voz do ACNUR Matt Saltmarsh, em declarações dadas esta terça-feira na delegação da ONU em Genebra.