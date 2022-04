Mãos atadas e olhos vendados: Descobertos três cadáveres com sinais de tortura em Bucha

As autoridades encontraram três corpos de homens, com as mãos atadas, e sinais de tortura, em Bucha, perto de Kiev, na Ucrânia.A vala foi descoberta esta sexta-feira, numa zona florestal, perto da aldeia de Myrotske, revelou a polícia, que admitiu que "Aa vítimas foram torturadas durante muito tempo".Cada uma das vítimas foi alvejada no ouvido, onde foram detetados ferimentos de bala. Tinham ainda as mãos atadas e uma venda à volta dos olhos, assim como mordaças na boca."Esta é mais uma vala comum feita pelos ocupantes no distrito de Bucha, o distrito com um sofrimento prolongado onde mais de mil cidadãos foram mortos e torturados", afirmou o chefe da polícia da região de Kiev, Andriy Nebytov.