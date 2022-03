Mastercard bloqueia operações financeiras para cumprir com sanções impostas à Rússia

A multinacional norte-americana de serviços financeiros Mastercard bloqueou várias instituições da rede de pagamentos para cumprir as sanções internacionais impostas à Rússia na sequência da invasão da Ucrânia.

A empresa, com sede em Nova Iorque, afirmou que vai continuar a trabalhar com os reguladores nos próximos dias para cumprir plenamente as obrigações em relação às sanções, à medida que estas evoluem.

"Dada a emergência que se está a desenrolar, estamos também a trabalhar com os nossos parceiros para dirigir o financiamento e a assistência humanitária onde possa ter maior impacto", acrescentou a empresa, em comunicado.