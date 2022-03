A Banca portuguesa corre o risco de perder 133 milhões de euros com os investimentos financeiros em dívida russa. O Novo Banco (NB) é, neste momento, o único caso conhecido de entidades financeiras nacionais com exposição à dívida russa. O NB terá uma exposição a obrigações da Gazprom, uma das maiores petrolíferas do Mundo, de cerca de 20 milhões de euros.