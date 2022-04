A réplica da imagem de Nossa Senhora de Fátima, que se encontra na Igreja da Natividade, em Lviv, no Oeste da Ucrânia, continua a atrair centenas de católicos confiantes na força da fé para travar a guerra. No domingo de manhã, a celebração das 09h00 foi tão concorrida que se formaram filas para entrar no moderno templo.









Ver comentários