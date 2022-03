Milionário russo dono da cadeia de supermercados DIA e Minipreço diz que "não sabe como viver"

Mikhail Fridman, um milionário russo dono dos supermercados DIA e Minipreço, mais precisamente dono do fundo de investimento, queixa-se com dificuldades após as sanções do Ocidente em resposta à invassão russa da Ucrânia.Dono de um dos maiores bancos do país e de uma parte da KyivStar, operadora de comunicação na Ucrânia, Fridman encontrava-se em Moscovo quando as tropas russas entraram no território ucraniano."Usem o dinheiro da empresa que precisarem para garantirem a segurança dos funcionários e das suas famílias", afirmou.Depois dos primeiros bombardeamentos, Mikhail Fridman mudou-se para Londres, nunca pensando que a sua situação financeira pudesse mudar drasticamente.No início do mês de março, o milionário russo ficou impossibilitado de viajar e usar o seu último cartão bancário, tendo agora de pedir autorização para gastar dinheiro ao governo britânico, que decidirá se o pedido é ou não aceitável.Em entrevista à Bloomberg, o sétimo homem mais rico da Rússia no ano de 2017, diz que não sabe como viver.Considerando-se um opositor da guerra, o empresário garante que nunca esteve em nenhuma companhia ou posição estatal.Contudo, a cadeia de supermercados Dia disse através de um comunicado que "não é afetada de forma alguma" pelas sanções do Ocidente, acrescentando que a empresa é controlada pelo fundo LetterOne, que o próprio Fridman criou, e que não tem o controlo direto deste fundo.