Ministra da Agricultura rejeita falhas no abastecimento alimentar e pede para se evitar pânico

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, vincou esta segunda-feira que o Governo não antevê problemas no abastecimento alimentar, pedindo que se evite "o pânico", nomeadamente com o óleo de girassol, que "não faltou, só aumentou de preço".

"Nesta altura, não antevemos que falhem produtos de abastecimento nos supermercados", declarou Maria do Céu Antunes, falando aos jornalistas portugueses em Bruxelas, à margem de um Conselho de Agricultura e Pesca, com os ministros europeus da tutela.

Vincando ser "muito importante não criar o pânico nas pessoas", a governante apontou que, "aquando da Covid-19, houve uma situação de pânico e faltaram alguns produtos nas prateleiras dos supermercados".