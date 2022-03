Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia tem expectativas limitadas em relação às conversações com Lavrov

O Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, disse esta quarta-feira que tinha expetativas limitadas em relação às conversações agendadas com o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov.Kuleba pede que Lavrov que aborde o encontro "de boa fé" e "não de uma perspetiva propagandística"."Mas tenho de dizer, honestamente, que as minhas expetativas das conversações são baixas", disse Kuleba numa declaração em vídeo. "Estamos interessados num cessar-fogo, evacuando os nossos territórios e o terceiro ponto é a resolução de todas as questões humanitárias".