Ministro dos Negócios Estrangeiros russo acusa Zelensky de querer criar conflito entre NATO e Rússia

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, acusou este sábado o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de não estar interessado em negociações e querer antes provocar um conflito entre a Rússia e a NATO.

"Se [Zelensky] se sentiu tão mal por a NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte, também conhecida como Aliança Atlântica] não o ter defendido, é porque espera resolver o conflito mediante a inclusão da NATO nesta história, e não através de negociações", afirmou Lavrov, em conferência de imprensa realizada no final de uma reunião com o seu homólogo quirguiz, Ruslan Kazakbayev.

O chefe da diplomacia russa considerou ainda que o Presidente ucraniano não parece ouvir as declarações de Washington, Paris, Berlim e de outras capitais europeias quando avisam que a NATO não pretende interferir no conflito.