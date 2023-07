Morreu a escritora ucraniana ferida em bombardeamento russo em Kramatorsk

A escritora ucraniana Victoria Amelina, ferida na terça-feira num ataque russo a um restaurante em Kramatorsk, no leste da Ucrânia, morreu no sábado, anunciou uma organização não-governamental (ONG) ucraniana.

"Informamos que a escritora Victoria Amelina faleceu no dia 01 de julho no hospital Mechnikov, em Dnipro", declarou a ONG PEN Ucrânia, de promoção da liberdade de expressão e da literatura ucraniana, em comunicado, divulgado no domingo.

"A morte ocorreu devido aos ferimentos sofridos durante o bombardeamento russo" do restaurante em Kramatorsk, acrescentou a mesma fonte, indicando que os familiares da vítima já tinham sido informados.