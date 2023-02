Moscovo chama provocação ao apelo dos EUA para cidadãos saírem da Rússia

A Rússia considerou esta sexta-feira provocação o pedido dos Estados Unidos aos cidadãos norte-americanos para abandonarem imediatamente o território russo devido às consequências da invasão da Ucrânia.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakarova, negou as acusações de Washington sobre "possível intimidação, maus tratos e detenção arbitrária" de cidadãos norte-americanos na Rússia.

"É uma característica do tratamento discriminatório que sofrem os russos" nos Estados Unidos, acrescentou a porta-voz citada pela agência TASS.

Maria Zakarova disse também que Washington quer "cancelar tudo o que é russo" e criticou alegadas perseguições contra cidadãos russos que têm propriedades "noutros países", sem especificar.

A embaixada dos Estados Unidos em Moscovo emitiu na segunda-feira um novo alerta de viagem aos cidadãos norte-americanos em que recomenda que não vão para a Rússia, pedindo também aos norte-americanos que se encontrem em território russo que abandonem o país imediatamente.

Na mesma nota, refere que "conta com capacidade limitada para assistir cidadãos norte-americanos na Rússia".

"Mantenham as maiores precauções devido ao risco de detenções" refere a mesma nota divulgada no início da semana.

"O Governo russo declarou no passado dia 20 outubro 2022 a lei marcial as regiões fronteiriças com a Ucrânia, o que permite a rápida aplicação de medidas restritivas", acrescenta a nota.