Moscovo desvaloriza alterações no comando das Forças Armadas ucranianas

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse esta sexta-feira que a substituição do general Valery Zaluzhny por Oleksandr Syrsky no comando das Forças Armadas ucranianas não vai alterar o curso do conflito com a Rússia.

"Não acreditamos que estes sejam fatores que possam alterar o curso da operação militar especial. A operação vai continuar até que os objetivos sejam alcançados", disse Peskov os jornalistas em Moscovo.

O ministro da Defesa ucraniano anunciou na quinta-feira a substituição de Valery Zaluzhny, o popular chefe das Forças Armadas ucranianas, após semanas de rumores sobre a alteração, e a Presidência designou como sucessor Oleksandr Syrsky, comandante do Exército.