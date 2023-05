Moscovo diz que grupo Wagner e tropas russas controlam totalmente Bakhmut

O ministério da Defesa russo indicou este sábado que o exército privado Wagner, com o apoio de tropas russas, assumiu o controlo total da cidade de Bakhmut, leste da Ucrânia.

A declaração do ministério divulgada pela rede social Telegram surgiu oito horas após uma reivindicação semelhante emitida pelo chefe do grupo de mercenários Wagner, Yevgeny Prigojin. Na ocasião, as autoridades ucranianas referiram que o combate por Bakhmut prosseguia.

"A situação é crítica. Ao mesmo tempo, [...] os nossos defensores controlam algumas instalações industriais e infraestruturas na área, bem como no setor privado", disse a vice-ministra da Defesa ucraniana, Ganna Maliar, na rede social Telegram.