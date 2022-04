"Muito obrigada pela minha infância": Menina ucraniana escreve carta à mãe que morreu em bombardeamento russo

Uma menina ucraniana de 9 anos escreveu uma carta comovente para a mãe que morreu às mãos das forças russas na Ucrânia.A mãe e a filha seguiam no carro quando foram apanhadas num bombardeamento. Apenas a menina conseguiu escapar com vida do ataque.A carta foi escrita a 8 de março, poucos dias após o início da guerra. O documento, escrito em ucraniano, foi partilhado, agora, no Twitter, por um deputado do país. "Esta carta é um presente para ti no dia Internacional da mulher. Se pensas que me criaste para nada, estás enganada! Obrigada pelos melhor 9 anos da minha vida! Muito obrigada pela minha infância!", pode ler-se na publicação no Twitter acompanhada pela fotografia da carta da menina.