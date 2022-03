O presidente dos EUA, Joe Biden, discursou este sábado, no Palácio Real na Polónia.



"Não tenham medo", é esta a mensagem principal do presidente dos EUA para os refugiados ucranianos, e para todos aqueles que estão a sofrer com a guerra na Ucrânia, uma mensagem inspirada no papa João Paulo II.





Sobre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, Joe Biden afirmou que estamos perante "um ditador" que quer usa a força, tal como como aconteceu durante a II Guerra Mundial.Em atualização.