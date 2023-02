A NATO garantiu esta terça-feira que continua unida no seu apoio à Ucrânia e prometeu reforçar a ajuda militar numa altura em que a Rússia se prepara para lançar uma nova ofensiva em larga escala para assinalar o primeiro aniversário da invasão, no dia 24.



Reunidos em Bruxelas, os ministros da Defesa da Aliança discutiram medidas concretas para ajudar as forças ucranianas a repelir a esperada ofensiva russa, principalmente o envio urgente de munições.









