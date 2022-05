Negociador russo para a guerra é nomeado líder de partido de extrema-direita

Um dos negociadores russos para a Ucrânia, Leonid Slutski, foi nomeado esta sexta-feira como líder do Partido Liberal Democrático da Rússia (LDPR, extrema-direita), um aliado próximo da presidência russa (Kremlin).

Slutski, que dirige a comissão de Assuntos Internacionais da Duma (câmara dos deputados), recebeu apoio unânime dos 86 delegados que participaram na votação, na qual foi candidato único.

Em meados de maio, Slutski, de 54 anos, já tinha sido eleito líder do grupo parlamentar do LDPR na câmara baixa do parlamento russo.