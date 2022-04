Um dia antes do início de uma cimeira da NATO à margem da qual os países da UE vão debater novas sanções à Rússia, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que uma das medidas em análise é uma suspensão das importações de carvão russo no valor de 4 mil milhões de euros.





O novo pacote de sanções em análise para punir a Rússia depois de serem reveladas as imagens chocantes das atrocidades em Bucha, incluirá igualmente a proibição total de transações de quatro bancos russos e a proibição de acesso de navios russos, e navios operados por empresas russas, aos portos dos países da União Europeia.

Estão igualmente em estudo proibições de exportação e importação de inúmeros bens russos. Em causa estão produtos como semicondutores avançados, maquinaria e equipamento de transportes. As empresas russas deverão também ser proibidas de obter contratos públicos nos países da UE.Portugal decidiu expulsar 10 funcionários da Embaixada da Rússia. Segundo uma nota do gabinete de João Gomes Cravinho, o Governo notificou "o embaixador da Federação Russa da sua decisão de declarar ‘persona non grata’ dez funcionários dessa missão diplomática, cujas atividades são contrárias à segurança nacional". Nenhum é diplomata de carreira, esclarece o Executivo. Têm duas semanas para abandonar o País.