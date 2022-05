Oito mortos e pelo menos cinco desaparecidos é o resultado do bombardeamento que, em março, destruiu por completo um centro comercial e um edifício de vários andares em Kiev. Quem sai do centro da cidade depara-se com um cenário desolador. Dois ou três quilómetros após deixarmos o coração da capital, encontramos um edifício com mais de dez andares - e onde funcionavam escritórios - apenas com as paredes ao alto.









Ver comentários