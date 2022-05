Ocidente aplaude adesão da Finlândia à NATO e Rússia ameaça retaliar

O anúncio, esta quinta-feira, da intenção da Finlândia de formalizar o pedido de adesão à NATO, que poderá acontecer oficialmente no domingo, foi recebido com entusiasmo pelos parceiros da Aliança e com ameaças de retaliação por parte da Rússia.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Finlândia, Pekka Haavisto, afirmou no Parlamento Europeu, em Bruxelas, que Helsínquia dará "valor acrescentado" à NATO, cuja adesão foi defendida oficialmente pelo Presidente e pela primeira-ministra do país escandinavo.

"Estou convicto que a Finlândia dará valor acrescentado à NATO", disse o chefe da diplomacia finlandesa, intervindo na comissão de Assuntos Externos no Parlamento Europeu.