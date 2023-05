ONU alerta para agravamento da situação humanitária em Donetsk

A situação humanitária na província de Donetsk, no leste da Ucrânia, está agravar-se, com milhares de civis sem acesso a serviços essenciais, devido à intensificação dos confrontos nos últimos dois meses com as forças russas, alertou esta quarta-feira a ONU.

Segundo uma atualização do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), "uma grave crise humanitária está a desenrolar-se rapidamente na área em redor de Marinka, na província de Donetsk, onde aproximadamente 5.000 civis - de acordo com os funcionários humanitários no terreno - enfrentam intensos combates terrestres e hostilidades, que aumentaram dramaticamente nos últimos dois meses".

Este cenário, disse a OCHA, citando informações do pessoal de ajuda na região, também afetou a situação humanitária nas comunidades vizinhas de Kurakhove e Vuhledar, onde residem cerca de 24 mil civis, "tanto devido ao impacto direto das hostilidades como à pressão sobre os serviços e recursos", o que obrigou à fuga de pessoas para outras partes de Donetsk.