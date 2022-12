ONU alerta para risco sobre 7 milhões de crianças no inverno na Ucrânia devido a falta de eletricidade

A UNICEF alertou esta quarta-feira para os riscos que enfrentam 7 milhões de crianças na Ucrânia devido a dificuldades de acesso a eletricidade no inverno, quando segundo a ONU a maioria dos ucranianos a pretende ficar nas suas casas.

A falta de acesso a eletricidade impossibilita as crianças ucranianas de enfrentarem frio extremo, com temperaturas que podem chegar abaixo dos -20ºC no país, impede o acesso ao ensino online - o único acesso de muitas crianças à educação, dada a destruição de escolas - e dificulta o funcionamento das instalações de saúde e dos sistemas de abastecimento de água, de acordo com nota esta quarta-feira divulgada pela UNICEF.

"Milhões de crianças enfrentam um inverno sombrio e frio, sem saberem quando poderão ter um momento de alívio", disse Catherine Russel, diretora executiva da UNICEF.