ONU confirma mais de 4200 civis mortos na guerra

A ONU confirmou esta terça-feira que pelo menos 4253 civis morreram e 5141 ficaram feridos em pouco mais que três meses de guerra na Ucrânia, sublinhando que os números reais poderão ser muito superiores.

Das vítimas mortais confirmadas pelo Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), 272 são crianças, e há também 433 crianças entre os feridos, de acordo com as estatísticas diariamente atualizadas desde o início da ofensiva russa, a 24 de fevereiro.

O organismo internacional, dirigido pela Alta-Comissária Michelle Bachelet, reconhece, no entanto, que os números que apresenta não refletem o verdadeiro impacto da guerra - que entrou esta terça-feira no 104.º dia - na vida e integridade física dos civis, por ser muito difícil recolher informação em zonas cercadas ou onde os combates são intensos, como no leste do país.