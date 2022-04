ONU diz que ataque a estação ferroviária é "violação grosseira" dos direitos humanos

A Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou esta sexta-feira que o ataque à estação ferroviária de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, é "completamente inaceitável" e uma "violação grosseira" do direito internacional humanitário e do direito internacional dos direitos humanos.

Em comunicado, o porta-voz do secretário-geral da ONU, Stéphane Dujarric, frisou que o ataque à estação ferroviária matou e feriu dezenas de civis que esperavam para serem retirados, "incluindo muitas mulheres, crianças e idosos", pelo que os "perpetradores devem ser responsabilizados".

"O secretário-geral lembra a todas as partes as suas obrigações sob o direito internacional de proteger os civis e a urgência de concordar com um cessar-fogo humanitário para permitir a retirada segura e o acesso humanitário às populações presas em conflito. O secretário-geral reitera o seu apelo a todos os envolvidos para que ponham um fim imediato a esta guerra brutal", concluiu Dujarric.