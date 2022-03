A postura pró-Putin de Cirilo I, o patriarca ortodoxo de Moscovo, está a causar “grande nervosismo” nas estruturas diplomáticas do Vaticano, que temem um “assinalável retrocesso” na caminhada ecuménica entre as duas religiões cristãs e, em particular, na recente aproximação de Roma a Moscovo, que tinha atingido o ponto alto no encontro entre Francisco e Cirilo I, em Havana, em 2016.