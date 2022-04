Pedro Sánchez anuncia reabertura da embaixada espanhola em Kiev

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou esta segunda-feira que o Governo pretende reabrir a embaixada espanhola na capital ucraniana "dentro de poucos dias".

O chefe do executivo também sublinhou numa entrevista à rádio espanhola Antena 3 que esta decisão responde "ao compromisso do seu Governo e da sociedade espanhola para com o povo ucraniano.

A Espanha encerrou a sua embaixada em Kiev como resultado da escalada de violência que se seguiu à invasão russa da Ucrânia e depois de ter evacuado os residentes espanhóis nesse país que o solicitaram.