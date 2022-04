Pelo menos 39 mortos em ataque russo com dois mísseis a estação ferroviária em Kramatorsk

Pelo menos 39 pessoas morreram e 87 ficaram feridas esta sexta-feira, quando dois mísseis atingiram uma estação ferroviária na cidade de Kramatorsk, no leste da Ucrânia.



Pavlo Kyrylenko, governador da região de Donetsk, disse que milhares de civis estavam na estação no momento em que os mísseis a atingiram, no que ele descreveu como um ataque deliberado. Muitos dos feridos encontravam-se em estado grave, segundo a mesma fonte citaa pela Reuters. "Eles queriam semear pânico e medo, queriam levar o maior número possível de civis", disse.







Por outro lado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy disse que não havia tropas ucranianas na estação. "Forças russas dispararam numa estação de comboio comum, em pessoas comuns, não havia soldados lá", disse ele ao parlamento da Finlândia num discurso em vídeo.



Moscovo nega atacar civis desde que invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, no que chama de "operação militar especial" para desmilitarizar e "desnazificar" seu vizinho.