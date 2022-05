Pentágono não descarta entregar foguetes militares de longo alcance a Kiev

O Pentágono revelou esta sexta-feira que não descarta a possibilidade de entregar foguetes militares de longo alcance à Ucrânia, para neutralizar o avanço das forças russas no Donbass, no leste do país europeu.

A observação foi feita pelo porta-voz do Pentágono, John Kirby, numa conferência de imprensa em que adiantou que os Estados Unidos sabiam que os ucranianos iriam precisar de foguetes militares de longo alcance desde o momento em que Rússia decidiu concentrar-se no Donbass.

Sem querer especificar se Washington finalmente vai entregar este tipo de armamento a Kiev, John Kirby enfatizou que o Departamento de Defesa norte-americano trabalha todos os dias para levar armas e sistemas defensivos para a Ucrânia.