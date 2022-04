Piloto russo despedido e alvo de processo por fazer saudação nazi no Algarve

O piloto russo Artem Severiukhin foi alvo de um processo da Federação Internacional do Automóvel (FIA) e despedido pela equipa (Ward Racing, da Suécia) que tem representado por ter feito a saudação nazi minutos depois de, no domingo, em Portimão, vencer a etapa algarvia do Europeu de karting, na categoria OK.Severiukhin, de 15 anos, que corre sob a bandeira de Itália para contornar as sanções impostas à Rússia, devido à invasão da Ucrânia, fez o gesto no pódio enquanto ouvia o hino italiano. A FIA diz que teve uma "conduta inaceitável" e a Ward Racing pediu desculpa. Já o jovem negou a saudação nazi e garantiu que se limitou a cumprimentar amigos e família que estavam no Kartódromo Internacional do Algarve.