Polónia avança diretamente para final do 'play off' do Mundial 2022 após exclusão da Rússia

A Polónia vai avançar para a final do 'play-off' de acesso ao Mundial2022 de futebol, em que defrontará Suécia ou República Checa, após a exclusão da Rússia devido à ofensiva militar na Ucrânia, anunciou esta terça-feira a FIFA.

A decisão esta terça-feira anunciada foi tomada pelo Comité Organizador do torneio, cuja fase final se disputará no Qatar, esclarecendo uma dúvida que tinha ficado no ar após a exclusão dos russos, que poderiam vir a ser substituídos por outra seleção.

A final do 'caminho B' para o acesso ao Mundial2022 será disputada em 29 de março, cinco dias depois do Suécia-República Checa.

No acesso A, a FIFA anunciou o adiamento para junho do jogo entre a Escócia e a Ucrânia, após consultar as duas federações, bem como País de Gales e Áustria, que se defrontam na outra meia-final.

As dificuldades em "viajar e treinar para uma seleção sob as circunstâncias atuais" em solo ucraniano levaram à decisão, "aprovada em unanimidade, por solidariedade", com a final adiada também para a janela de jogos internacionais de junho, ainda que o País de Gales-Áustria se mantenha em 24 de março.

No caminho C, Portugal defronta a Turquia em 24 de março, dia do Itália-Macedónia, e os vencedores dos dois encontros defrontam-se em 29 para decidir quem segue para o Mundial2022.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 406 mortos e mais de 800 feridos entre a população civil e provocou a fuga de mais de dois milhões de pessoas para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.