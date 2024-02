Portugal avança com um milhão de euros para comprar munições de artilharia para a Ucrânia

A ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, anunciou esta quinta-feira que Portugal vai contribuir com um milhão de euros para a compra conjunta de munições de grande calibre para a Ucrânia.

"No âmbito do acordo que assinámos com a Agência Europeia de Defesa, no ano passado, vamos poder participar com um milhão de euros para a aquisição de munições para a Ucrânia neste esforço conjunto", anunciou Helena Carreiras, no final de uma reunião ministerial no quartel-general da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em Bruxelas.

A governante acrescentou que as munições de grande calibre, especificamente as de 155 milímetros, são a necessidade "mais urgente que a Ucrânia tem".

O investimento português na aquisição conjunta de munições faz parte de um objetivo da União Europeia de conseguir um milhão de munições de artilharia até ao final do ano.

Helena Carreiras anunciou também que Portugal vai dar este ano formação, em território nacional, a militares da Força Aérea da Ucrânia, com uma duração de quatro a seis meses, nas áreas do controlo de tráfego aéreo e manutenção de caças F-16.

"Essa formação será para muito breve, está neste momento a ser ultimada na sua preparação", completou, acrescentando que Portugal se disponibilizou para receber militares ucranianos para participarem em exercícios da Força Aérea Portuguesa que estão planeados para este ano.

A União Europeia comprometeu-se no início do ano passado com a entrega de um milhão de munições de artilharia à Ucrânia, para tentar colmatar as necessidades no terreno.

Até ao final do ano pouco mais de um terço do objetivo tinha sido alcançado, o que levou a Comissão Europeia a reconhecer em janeiro deste ano que ia falhar a promessa feita.

Entretanto, a Comissão Europeia estabeleceu um novo objetivo de enviar até ao final de 2024 um milhão de munições de grande calibre, aproveitando os projéteis que já tinha adquirido no âmbito da promessa feita anteriormente ao Governo ucraniano.