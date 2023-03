Cerca de uma dezena de peritos da Polícia Judiciária e do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses vai colaborar na investigação de crimes de guerra na Ucrânia, em apoio ao procurador do Tribunal Penal Internacional.



As autoridades portuguesas estão já dedicadas à formação e seleção desses elementos e prova disso é o exercício realizado nos primeiros dias do mês, no Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais, em Loures.









Ver comentários