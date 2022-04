Presidente ucraniano distribui pacotes de leite português em Bucha

Volodymyr Zelensky visitou esta segunda-feira Bucha e não conseguiu esconder a emoção perante as atrocidades cometidas pelas tropas russas. “É difícil dizer alguma coisa quando vemos aquilo que fizeram aqui”, disse o Presidente ucraniano, que admitiu que será “mais difícil” negociar com a Rússia depois disto. “São crimes de guerra e serão reconhecidos pelo Mundo inteiro como genocídio”, acusou Zelensky.



O Kremlin negou esta segunda-feira, de forma categórica, responsabilidades pelo massacre de centenas de civis em Bucha e acusou mesmo a Ucrânia de encenar as execuções de pessoas nas ruas da cidade vizinha de Kiev, algumas das quais foram encontradas com mãos e pés atados.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, esteve esta segunda-feira em Bucha onde distribuiu vários bens alimentares à população que permanece na cidade, em particular pacotes de leite português.As tropas da Ucrânia encontraram 410 corpos com sinais de tortura, mãos atadas e ferimentos de bala, após os soldados russos terem saído dos arredores de Kiev.