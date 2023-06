Primeiro-ministro britânico diz que Ucrânia tem "lugar legítimo" na NATO

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, defendeu esta quinta-feira que o "lugar legítimo" da Ucrânia é na NATO", após participar na cimeira da Comunidade Política Europeia na Moldávia.

"Concordo com o Secretário-Geral da NATO [Jens Stoltenberg] que o lugar certo para a Ucrânia é a NATO", afirmou, em declarações transmitidas pela estação Sky News, sem comentar um calendário específico para a eventual adesão de Kiev à Aliança Atlântica.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, revelou hoje esperar um "convite claro" à integração na Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) na cimeira agendada para os dias 11 e 12 de julho, em Vilnius, na Lituânia.

Entretanto, acrescentou Sunak, a prioridade é "garantir que tem todo o apoio de que necessita para uma contra-ofensiva bem sucedida".

"Temos de ter a certeza de que existem medidas de segurança para a Ucrânia a longo prazo, de modo a enviarmos um sinal muito forte a [presidente da Rússia] Vladimir Putin de que não vamos recuar, estamos aqui para ficar e vamos continuar a apoiar a Ucrânia, não apenas agora, mas durante anos no futuro", vincou.

O primeiro-ministro britânico referiu ainda ter aproveitado o encontro na Moldávia para debater o combate às migrações ilegais em cooperação com outros países europeus.

"Tive uma série de conversações muito produtivas para reforçar o apoio de todos à Ucrânia, mas também para cooperar na luta contra a imigração ilegal", afirmou.

As próximas cimeiras do CPE estão previstas para 5 de outubro em Granada, Espanha, e primavera de 2024 no Reino Unido.