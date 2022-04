Primeiro-Ministro italiano lamenta ineficácia do diálogo com Putin

O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, lamentou a aparente ineficácia do "diálogo" com Vladimir Putin, observando que todas as vias possíveis de diálogo não impediram que o "horror" continuasse na Ucrânia.

"Estou a começar a pensar que aqueles que dizem 'é inútil falar com ele (Putin), está apenas a perder tempo', estão certos", disse Draghi, numa entrevista este domingo ao jornal italiano "Il Corriere della Sera", na sua primeira entrevista desde que assumiu funções em fevereiro.

"Sempre defendi Macron e continuo argumentando que, como atual presidente da União Europeia, ele [Macron] está certo em tentar todas as vias possíveis de diálogo. Mas tenho a impressão de que o horror da guerra com a sua carnificina, com o que fizeram com crianças e mulheres, é completamente independente das palavras e telefonemas feitos" entre o Kremlin e as potências estrangeiras, acrescentou.