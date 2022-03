A produtora do canal de televisão estatal russo (Channel 1) que invadiu um estúdio durante um bloco noticioso empunhando um cartaz contra a guerra na Ucrânia já foi localizada e está, aparentemente, em segurança, após esta terça-feira ter sido levada a tribunal.









Marina Ovsyannikova foi julgada por “manifestação ilegal” e condenada ao pagamento de multa no valor de 30 mil rublos (256 euros), depois de ter sido interrogada durante mais de 14 horas. Durante a detenção, não pode contactar a família nem falar com os seus advogados.

O incidente aconteceu em direto na passada segunda-feira. No cartaz que Marina exibiu aos telespectadores russos nas costas da jornalista que apresentava o bloco informativo (Yekaterina Andreyeva) podia ler-se: “Sem guerra. Parem a guerra. Não acreditem na propaganda que vos dizem aqui. Russos contra a guerra”. Após a ação de protesto no ‘Time’, principal noticiário do canal, emitido pelas 21h00 locais, a emissão passou para uma peça sobre hospitais.









Leia também Tribunal russo condena jornalista que mostrou cartaz antiguerra no noticiário De acordo com a imprensa internacional, Marina Ovsyannikova foi imediatamente detida e, durante algumas horas, o seu paradeiro foi incerto. Já esta terça-feira, após ser presente a tribunal, Marina reapareceu numa foto publicada na rede social Telegram, acompanhada pelo seu advogado, Anton Gashinsky.

Antes de ter invadido o estúdio, Marina já tinha feito uma publicação no Twitter onde dizia ter vergonha de trabalhar para um canal que contava “mentiras” e que “só servia os interesses de Putin”, transformando os russos “em zombies”. Resta saber agora o seu futuro no canal.