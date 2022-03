Ao fim de quase oito mil quilómetros, a caravana humanitária que saiu no passado domingo de Portugal rumo a Varsóvia, Polónia, dá este sábado por cumprida a segunda missão, desde o início do conflito.Estas manhã, já em Burgos, Espanha, as 26 carrinhas dividiram-se e seguiram rumos diferentes, para deixar nos vários destinos os 107 ucranianos fugidos da guerra.