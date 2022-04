Putin acusa Kiev de impedir rendição de soldados ucranianos em Mariupol

O Presidente russo, Vladimir Putin, denunciou esta sexta-feira que o Governo ucraniano se recusou a permitir a rendição dos últimos soldados ucranianos entrincheirados na zona industrial de Azovstal, no porto sitiado de Mariupol.

"A vida de todos os militares ucranianos, combatentes nacionalistas e mercenários estrangeiros será garantida, se depuserem as armas (...) Mas o regime de Kiev não autoriza essa possibilidade", disse Putin, de acordo com um comunicado do Kremlin que resume uma conversa telefónica do líder russo com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Na quinta-feira, Putin ordenou o cerco do enorme complexo industrial de Azovstal, onde Moscovo diz estarem 2.000 soldados, mas pediu que a fábrica siderúrgica não fosse invadida para "preservar a vida" dos soldados russos.