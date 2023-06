Putin desmente Prigozhin e defende que os russos não estavam do lado dos mercenários do Wagner

O presidente russo Vladimir Putin falou em público, esta terça-feira, em Moscovo, e garantiu que os russos não estavam do lado dos mercenários do grupo Wagner, desmentindo assim Yevgeny Prigozhin, informa a Reuters.Putin garantiu também que a Rússia não abdicou de militares na frente da batalha, na Ucrânia, para ajudar a travar a rebelião do grupo paramilitar liderado pelo antigo cozinheiro do presidente russo O discurso, que começou com um minuto de silêncio pelos russos mortos a tentar travar a rebelião, foi assistido por cerca de 2.500 militares.Putin elogiou os militares, que "preveniram uma guerra civil", ao agirem "de forma correta e coerentemente".