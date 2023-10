O Presidente russo, Vladimir Putin, reúne-se esta quarta-feira em Pequim com o líder chinês, Xi Jinping, para reforçar a “parceria sem limites” entre os dois países, naquela que é a sua primeira deslocação oficial fora do antigo espaço soviético desde que foi alvo de um mandado de captura do Tribunal Penal Internacional (TPI) por crimes de guerra na Ucrânia.









