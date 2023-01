O Presidente russo aproveitou o Dia Internacional do Holocausto para comparar, esta sexta-feira, a Ucrânia com o regime nazi alemão que causou a II Guerra Mundial.



Vladimir Putin não foi convidado para as cerimónias dos 78 anos da libertação de Auschwitz - campo de extermínio alemão na Polónia - pelas tropas soviéticas, a 27 janeiro de 1945, mas assinalou a data à sua maneira.









Ver comentários