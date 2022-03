Putin intensifica bombardeamentos contra cidades ucranianas

As forças russas redobraram nas últimas horas os bombardeamentos contra várias cidades no Sul e Leste da Ucrânia, matando dezenas de civis, no que parece ser uma tentativa de consolidarem os seus avanços no terreno antes de uma nova ronda de negociações agendada para esta quinta-feira.A primeira semana de guerra deixou um trágico balanço de mais de dois mil civis mortos, segundo número avançado esta quarta-feira pelo serviços de emergência ucranianos, não contando com as inúmeras vítimas causadas pelos últimos ataques.