Putin vai reunir-se com Presidentes iraniano e turco em julho no Irão

O Presidente russo, Vladimir Putin, vai viajar para Teerão a 19 de julho, onde vai se reunir com os seus homólogos iraniano, Ebrahim Raisi, e turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou esta quarta-feira o Kremlin.

Além da reunião trilateral conhecida como formato Astana para o acordo na Síria, Putin também realizará reuniões bilaterais com os seus homólogos, disse o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, na sua conferência de imprensa diária.

"Está a ser preparada a viagem de Putin a Teerão, onde ocorrerá uma reunião dos líderes dos países garantidores (do cessar-fogo na Síria) no formato Astana", disse Peskov.

Sobre uma possível viagem de Putin à Turquia para um encontro com Erdogan, divulgada na imprensa turca, o porta-voz do Kremlin esclareceu que esse encontro acontecerá no Irão e não na Turquia.

"[O encontro com Erdogan] será no dia 19", confirmou Peskov.

Por outro lado, o presidente da Comissão Económica do Parlamento iraniano, Mohammad Reza Purebrahimi, declarou hoje, citado pela agência de notícias iraniana IRNA, que "o planeamento do desenvolvimento da cooperação económica entre Teerão e Moscovo será a prioridade das reuniões entre os Presidentes" da Rússia e do Irão.

O deputado referiu que Ebrahim Raisi, durante a sua viagem a Moscovo em janeiro, assegurou aos russos que a República Islâmica do Irão quer aprofundar a cooperação económica com a Rússia, destacando os acordos assinado.

Os laços entre Irão e Rússia estreitaram-se nos últimos meses.

Além da viagem de Raisi à Rússia em janeiro, o Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano Hossein Amir Abdolahian, visitou Moscovo duas vezes em menos de um ano.

Já o vice-primeiro ministro russo, Alexander Novak, viajou para o Irão no final de maio e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, reuniu-se com autoridades iranianas em 26 de junho, em Teerão.

Irão e Rússia procuram ampliar os laços para enfrentar e neutralizar as sanções impostas aos dois países pela comunidade internacional.