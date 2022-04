Recusa da Rússia impede Comité Financeiro e Monetário do FMI de emitir declaração conjunta

A recusa da Rússia impediu esta quinta-feira o Comité Financeiro e Monetário (IMFC) do Fundo Monetário Internacional de emitir uma declaração conjunta em que mencionava a guerra na Ucrânia, por isso terminou com uma nota assinada pela primeira vice-presidente da Espanha e presidente do comité, Nadia Calviño.

Em conferência de imprensa após a reunião do IMFC, junto com a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, Nádia Calviño reconheceu que a reunião do comité não ocorreu da maneira habitual e que a maioria dos membros pediu o fim da guerra.

"A guerra da Rússia contra a Ucrânia tornou impossível chegar ao consenso necessário para uma declaração conjunta que, no entanto, teve o apoio de uma imensa maioria", disse a vice-presidente espanhol.

Segundo Calviño, a comissão sempre agiu com base no consenso e, portanto, se um membro se distancia da maioria, o "acordo desejado" não pode ser alcançado.

Na nota enviada no final da reunião, na qualidade de presidente do IMFC e que substituiu a tradicional declaração conjunta, Calviño incluiu dois parágrafos iniciais, em itálico, nos quais cita a resolução da ONU de 2 de março condenando a invasão ucraniana russa.

O comité é formado por 24 membros, incluindo Espanha (que atualmente detém a presidência), Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Argentina, México, Arábia Saudita, Hungria, China e Rússia.

Ontem, autoridades financeiras dos EUA, União Europeia (UE) e França, entre outros, saíram de uma reunião híbrida do G20 em Washington em protesto contra a presença da Rússia e a invasão da Ucrânia.

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, o ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, e o comissário europeu para a Economia, Paolo Gentiloni, foram alguns dos líderes que manifestaram o seu desacordo com a participação da Rússia na reunião, quando esta já tinha começado.