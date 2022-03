Representante da ONU para a Líbia pede retoma de produção em dois campos petrolíferos

A representante da ONU para a Líbia, a norte-americana Stephanie Williams, pediu esta segunda-feira o reestabelecimento da produção em dois campos petrolíferos bloqueados, num dia em que o preço do petróleo alcançou os 130 dólares por barril.

No domingo, a companhia petrolífera nacional da Líbia anunciou que um grupo armado encerrou os campos de petróleo de Sharara e de el-Feel, fazendo com que a produção diária de petróleo do país caísse 330.000 barris.

Após o grupo ter fechado as válvulas neste campo, a estatal National Oil Corporation declarou um "estado de força maior", isentando a empresa da responsabilidade de incumprimento de contratos.

"Estou a acompanhar com preocupação a notícia do encerramento dos campos petrolíferos (...) que priva todos os líbios da sua principal fonte de rendimento", escreveu a enviada especial da ONU para a Líbia na plataforma Twitter.

"O bloqueio do petróleo deve ser levantado", insistiu.

A mensagem foi apoiada pelo embaixador norte-americano em Tripoli, Richard Norland, citado pela agência noticiosa France-Presse (AFP), que apelou para o levantamento "imediato" do bloqueio.

Antes do encerramento, a produção de petróleo da Líbia era de cerca de 1,2 mil milhões de barris por dia.

A mesma milícia tinha já perturbado a produção de petróleo em ambos os campos em 2014 e 2016.

O encerramento dos campos surge num momento em que a Líbia se encontra numa nova crise política, com dois governos rivais, e quando a invasão russa da Ucrânia abalou os mercados mundiais, fazendo subir os preços do petróleo bruto acima dos 130 dólares por barril.

A Líbia tem a nona maior reserva de petróleo conhecida do mundo e as maiores reservas de petróleo em África.