O ministro da Defesa russo ordenou às unidades militares na Ucrânia que intensifiquem as operações destinadas a prevenir ataques contra o Leste do país e outros territórios controlados por Moscovo. “Deu as instruções necessárias para aumentar ainda mais as ações dos grupos em todas as áreas operacionais, de forma a excluir a possibilidade de o regime de Kiev lançar ataques de rockets e artilharia em massa contra infraestruturas civis e residentes de assentamentos do Donbass e de outras regiões”, disse Sergei Shoigu, citado pela Reuters.









