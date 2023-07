Responsável da ONU pede fim de ataques ao porto de Odessa

A coordenadora humanitária da ONU para a Ucrânia, Denise Brown, manifestou-se horrorizada com os ataques russos ao porto de Odessa, afirmando que estes devem parar imediatamente, segundo um comunicado da organização.

"Estou horrorizada com as imagens dos ataques de ontem à noite [terça-feira] pelas forças russas ao porto de Odessa", declarou na nota, publicada na quarta-feira, a coordenadora humanitária do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) para a Ucrânia.

De acordo com a responsável das Nações Unidas, terça-feira "foi o segundo dia consecutivo que este porto civil, uma linha de vida crucial para a Ucrânia e para as pessoas mais pobres do mundo que dependem dos grãos ucranianos, foi severamente danificado em ataques massivos".

"Isso é desumano e contra o direito humanitário internacional. Os ataques à infraestrutura civil devem parar imediatamente", afirmou Denise Brown.

A Rússia atacou também na noite de quarta-feira as regiões ucranianas de Odessa e Mykolaiv (sul), com um total de 19 mísseis de cruzeiro direcionados contra "portos, docas, residências e empresas", informou esta quinta-feira a Força Aérea da Ucrânia.

Trata-se da terceira noite consecutiva que a Rússia ataca instalações portuárias no sul da Ucrânia, depois de Moscovo anunciar, na segunda-feira, a suspensão do acordo de exportação de cereais, segundo o qual se comprometia a permitir a saída de cereais ucranianos pelo Mar Negro e a não atacar infraestruturas relacionadas com a produção e exportação agrícolas.